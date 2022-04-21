أبرز تصريحات الفنانة انتصار ببرنامج العرافة| شاهد

حلت الفنانة انتصار ضيفة اليوم في برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، وتحدثت عن حياتها الفنية وعن علاتها الاجتماعية في الوسط الفني نعرض لكم أبرز تصريحاتها :

رفض الأسلوب| انتصار: "اتخانقت مع كاملة أبو ذكري على كوبري قصر النيل"

أنا مش كشرية.. "العرافة" تكشف سر طلاق الفنانة انتصار من زوجها

هياتم اشتكت.. انتصار: حد عمل حساب فيسبوك مزيف باسمي وكنت عارفة وساكتة

هخلي ابني كده.. انتصار : محمد رمضان كان بيروح المسارح يوميًا

أكل عيش .. انتصار : التريند "بقى لبانة في البق"

عريس جديد.. بسمة وهبة لـ انتصار: سأكشف السر اللي عندي

كفاية أمريكا وارجعي.. انتصار لـ علا غانم : فيه حاجة نقصانا

الفنانة انتصار تكشف موقفها من اعتزال التمثيل.. وعن "نفسنة": "هقدم خمسة كمان"

"مقبلش بنتي تتباس".. انتصار: مبعملش اللي بيقوم به أغلب الفنانين

انتصار تؤيد عمل أبناء الممثلين في الفن

كشفت الفنانة انتصار تفاصيل خناقتها مع المخرجة كاملة أبو ذكري على كوبري قصر النيل، وقالت :" كان بسبب التصوير، ورفض الأسلوب، ولكن أرى أن الناس والجمهور لا يهتمون بذلك".

وأوضحت الفنانة انتصار، سر طلاقها من زوجها، قائلة "الطلاق دا قسمة ونصيب، ومحدش بيقدر يهرب من النصيب اللى مكتوب له يطلق سيتعرض للطلاق، واللى هتعشش هتعشش، وعمرى ما كنت كشرية".

وأكدت الفنانة انتصار، إنها كانت تعلم أن هناك أحدًا قام بعمل حساب باسمها علي السوشيال ميديا لمدة 3 سنوات.

وأضافت الفنانة انتصار، إن محمد رمضان مجتهد وكان يذهب لكل المسارح بشكل يومي، مستطردة:" هخلي ابني كدا، ونفسي الناس تنظر للأشياء الإيجابية".

وشنت الفنانة انتصار، هجومًا حادًا على أصحاب التريندات، قائلة إن التريندات تحولت على السوشيال ميديا إلى "سبوبة بفلوس".

رفضت الفنانة انتصار، طلب الإعلامية بسمة وهبة، بالكشف عن سر كبير في حياتها، قائلة "كل إنسان له حياته الخاصة وأسراره".

علقت الفنانة انتصار، على صور عدد من الفنانين، والمشاهير، قائلة عن الفنانة علا غانم،:" في قمة الروقان، وبقولها وحشتيني، وفيه حاجة نقصانا، وكفاية أمريكا وارجعي".

قالت الفنانة انتصار، إنها من الممكن ان تقرر الاعتزال عن التمثيل، في وقت ما، وربما تعود لتقديم موسم جديدة من "نفسنة"، معقبة: "وممكن اعمل خمسة كمان".

وأردفت الفنانة انتصار، إن أي شخص سيقوم بعمل شيء غريب سيصبح تريند، وتذكرت حديثها عن ابنتها إذا أرادت التمثيل سابقا قائلة "بنتي لو عايزة تمثل تمثل" والمذيع قال لي وقتها هل تقبلي أن بنتك تتباس عشان كان عايز تريند فرديت علية قائلة " لما بنتي تمثل هتكون كبيرة وساعتها تقرر هتتباس ولا لأ في الدور المعروض عليها وقتها " وانا لا أقبل أن تقبّل ابنتي.

وذكرت، إن المصالح الحكومية في الماضي كان يوجد بها ما يسمي بتعين أبناء العاملين، مؤكدة أن عمل أبناء الممثلين في الفن يجب أن يتم لأنهم أقرب للمهنة من غيرهم .