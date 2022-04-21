نوال الزغبي: لم أرتبط بـ وائل كفوري.. وحصلت لي مشكلة بسبب التجميل.. وتجربتي مع الزواج فاشلة

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني، وإلى التفاصيل

الطفولة



قالت المطربة نوال الزغبي، إن لبنان بلدها وعائلتها متواجدة بـ لبنان، مضيفة :" كنت مشاغبة في طفولتي ، ومفيش حد بيقدر يغير اللي في راسي أيام الطفولة ".

وتابعت نوال الزغبي :" كنت بحب ألعب مع الأولاد في فترة الطفولة "، مضيفة : " منذ صغري كان والدي يسجل لي صوتي أثناء قيامي بالغناء".

وأكملت نوال الزغبي: "كنت أغني في طفولتي لـ فيروز، والدي لم يكن معارض توجهي للغناء على الرغم من انه متدين ومؤمن ولكنه كان منفتح ومحب للفن ومشجع كبير لي، وعمتي كان صوتها حلو وتشبه الفنانة الكبيرة أسمهان، ووالدتي صوتها يشبه صوتي بشكل كبير".

الشهرة في مصر



قالت المطربة نوال الزغبي، إنها تحب صوت المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، مضيفة :" كنت مغرومة بصوت وردة وشخصيتها، و لما غنيت أغنية مين حبيبي انا وظهرت في حفلة بـ ليالي التليفزيون حققت الشهرة بشكل كبير في مصر ".



وتابعت نوال الزغبي :" بعد تحقيقي الشهرة في مصر شعرت بـ فرحة وسعادة كبيرة، وحسيت إني في بلدي الثاني والشهرة في مصر لها طعم مختلف ".



ولفتت نوال الزغبي" زمان الفنان غير المصري كان من الصعب أن يحقق شهرة في مصر، لكن حاليا السوشيال ميديا والالكترونيات اصبح الامر اسهل".

فتاة أحلام الكثيرين

قالت المطربة نوال الزغبي، إنها تعيش كالطفلة في المنزل، مضيفة :" ابنائي لا يشعرون أنني نجمة مشهورة لانني اعيش بشكل طبيعي في المنزل، وأحب اعيش حياتي الشخصية بعيدا عن الأضواء".

وتابعت نوال الزغبي: "لما أسمع إني فتاة أحلام الكثيرين أشعر بالسعادة، لما اسمع كده تزيد الثقة في نفسي بشكل أكبر ، بما يجعلني أشعر بالتواضع بشكل أكبر، ولما الناس تحبني كثيرا دي نعمة كبيرة من ربنا ولازم الإنسان يكون متواضع بشكل كبير ".



ولفتت نوال الزغبي :" بعيدا عن الأضواء لا تعمل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي بعيدا عن كوني فنانة ".

تجربة الزواج

قالت المطربة نوال الزغبي، إنها تزوجت صغيرة في السن، مضيفة:" تزوجت عندما كان عمري 18 سنة والتجربة كانت فاشلة لأنها انتهت بالطلاق، وكان بيننا ابناء وكنت مسؤولة عن أبنائي، وكنت الأب والأم سويا ".

وتابعت نوال الزغبي" أبنائي كبروا والان أعيش حاليا حياة العزوبية والحرية التي لم اعيشها في فترة شبابي “، مضيفة:” لا احب أن اتزوج او ارتبط حاليا بشخص يقيدني، ونجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة في بعض الأحيان وقد تظهر الغيرة والمشاكل ".

ولفتت نوال الزغبي :" مواصفات فتى أحلامي هي أن يكون رجل ذو شخصية وحنون وأشعر بالأمان معه وأشعر بأنني استطيع الاعتماد عليه، ميفة:" مقبلش أن أتزوج من شخص متزوج والحياة بينه وبين زوجته سعيدة وسليمة ".

وائل كفوري

كشفت المطربة نوال الزغبي، كواليس دويتو اغنية مين حبيبي أنا مع المطرب وائل كفوري، قائلا:" الناس افتكرونا متجوزين، و الناس افتكروا وجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه واعتز بـ وائل كفوري كـ صديق ".

وتابعت نوال الزغبي :" من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل ".

وأكملت نوال الزغبي :" الحياة تسببت في بكائي كثيرا وتعرضت لوجع كثيرا وانا اكره المرأة الضعيفة ولا احبها، ولو انا مضايقة لا يمكن أن يشعر أحد بانني ضعيفة او مضايقة ولو شعرت بالضيق من شيء اذهب لـ غرفتي وأجلس مع نفسي ".

عمليات التجميل

كشفت المطربة نوال الزغبي، سر احتفاظها بجمالها ، قائلة :" مش باكل كتير وانام جيدا وبنام 9 ساعات يوميا، وانا بحب انام بدري وأشرب مياه بكثرة ".

وتابعت نوال الزغبي :" امارس رياضة كثيرا واحاول ان اكون مبسوطة وسعيدة لأن السعادة هي أساس الصحة".



وعن عمليات التجميل، قالت نوال الزغبي:" في فترة من فترات الحياة قد يرغب الفرد في تجميل نفسه بشكل أكبر، وبعد تنفيذ هذا الأمر يحدث العكس وهذا ما حدث معي بالفعل وحدثت مشكلة معي".

وأضافت نوال الزغبي:" هناك صديقة ما نصحتني بإجراء تجميل ووافقت لكن حدثت مشكلة في التجميل وكان هناك مشكلة في المنتج الذي تم وضعه".