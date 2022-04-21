أحلام سعيدة الحلقة 19.. ديدي تعود لمنزلها وليلى تعاني من ضرتها

عرضت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة.

كشفت احداث الحلقة ١٩ تعمد شروق الزوجة الثانية لزوج ليلى التعرض لحادث سير، لبقاء زوجها حازم بجانبها فترة أطول وعدم الذهاب إلى زوجته الأولى.

وتذهب ليلى إلى فريدة وشيرين وتلفت كلا من فريدة وغادة وصدفة نظر ليلى إلى ما تفعله شروق لمنع حازم الذهاب إليها.



و تعود ديدى إلى منزلها بعد القبض على نصار بعدما اتهمته ديدى فى سرقتها ومحاولة قتلها .

أبطال مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .