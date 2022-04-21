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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. الجيش يدمر مسيرة حوثية بمعقل الانقلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دمر الجيش اليمني، مساء الأربعاء، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي على مواقعه في صعدة، معقل الانقلاب.

وفي بيان، مقتضب صادر عن الجيش اليمني، قال إن دفاعاته نجحت في إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات لمليشيات الحوثي لدى تحليقها في الأجواء الغربية من محافظة صعدة، على الحدود السعودية.

ووفقا للبيان فإن الطائرات الحوثية كانت تحاول استهداف مواقع عسكرية للجيش اليمني في محور رازح الحدودي.

وسجل الجيش اليمني، منذ مساء الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء، ارتكاب مليشيا الحوثي 80 خرقاً للهدنة في جبهات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

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وقال، في بيان، إن الخروقات توزعت بين 35 خرقاً في جبهات مأرب، و24 خرقًا في جبهات محور تعز، و 19 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و11 خرقًا غرب حجة، و7 خروقات جنوب وشرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة الفاخر بالضالع، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب صعدة.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي نفذت محاولات تسلل تحت غطاء ناري كثيف باتجاه مواقع عسكرية في محور حيس جنوب الحديدة وفي جبهة المخدرة غرب مأرب، ونحج الجيش اليمني في التصدي لها.
ودخلت الهدنة الإنسانية بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيز التنفيذ الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت اليمن في أول أيام الشهر المبارك.

وقوبلت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين بترحيب يمني ودولي وأممي وإقليمي واسع النطاق، إلا أن مليشيات الحوثي تراهن على كسب الوقت واستغلال التهدئة الأممية في إعادة ترتيب صفوفها العسكرية واستقدام مزيد الحشود من المقاتلين لخطوط النار، وفقا لخبراء
 

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