ميك أب جيوب أنفية.. هالة صدقي تظهر بلوك مختلف عبر إنستجرام.. فيديو

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو أثناء وضع المكياج علي وجهها، وقالت في الفيديو: “ميك أب للجيوب الأنفية، ليه اصحي الصبح بدري واحط ميك اب”.

كما علقت علي الفيديو، كاتبة: “حبيبي عزيز واعظم مكياج للشخصيه وللجيوب الانفيه”.

وأكدت الفنانة هالة صدقي ان الفن يجب ان يلقي الضوء علي القضايا المجتمعية ،بجانب الدور الترفيهي الذى يقوم به أيضاً .

وتابعت هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، انه بالرغم من أن مسلسل فاتن أمل حربي الذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالى لم يتطرق الى العديد من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية الا أن هناك الكثير منها يحتاج الى القاء النظر عليه مثل منع الأب أطفاله من السفر وغيرها من القضايا.

وآضافت هالة صدقي قائلة : أرى أن الواقع فيما يخص المعاناة التي تخوضها المرأة بعد الطلاق أكثر قسوة مما قدم في مسلسل فاتن أمل حربي.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي حول إحدى السيدات التى تدخل فى خلاف مع زوجها مما يؤدى إلى تفاقم المشاكل بينهم، وتلجأ إلى محكمة الأسرة، ويستعرض العمل المعاناة التى تتعرض لها تلك السيدة ، حيث يناقش العمل قضية الحضانة وغيرها من قوانين الأحوال الشخصية.