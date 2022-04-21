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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يرفض ضغوط الاعتزال نهاية الموسم

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن الاعتزال نهاية الموسم الجاري.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: شيكابالا يرفض الاعتزال بنهاية الموسم الجاري ويرى بأنه لازال قادر على العطاء والمشاركة لفترة أطول وأن الاعتزال أمر سابق لأوانه من الأساس بالنسبة له.

وأضاف شبانة، شيكابالا ورغم مشاركته على فترات متقطعة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق والتواجد في أغلب الفترات كبديل لكن اللاعب يجتهد في التدريبات ويفعل ما عليه وتركيزه في المشاركة مع الفريق.

وأكمل شبانة، اللجنة عرضت علي  موسيماني  تقرير بشأن مرعي من أجل الحصول علي  موافقته الفنية قبل الدخول في أي مفاوضات مع إدارة فيوتشر بشأن شراء اللاعب في الصيف.

وأتم شبانة، شيكابالا هدفه الأساسي قبل إعلان الاعتزال هو الحصول على مسابقة دوري أبطال إفريقيا ليكون أفضل ختام له في مشواره مع الفريق.

موسيمانى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا البرتغال الاعتزال محمود عبد الرازق

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