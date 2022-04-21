مناقشة خطة التوسع وتنمية التعليم في شمال سيناء

تعليم شمال سيناء يناقش خطة التوسع وتنمية التعليم



عقد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، محافظة شمال سيناء ، إجتماعاً مع إدارة التخطيط والمشروعات لمناقشة خطة التوسع وتنمية التعليم في محافظة شمال سيناء، وبحضور المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني ، ود إيمان ظريف مدير إدارة التخطيط والمشروعات ومديري المراحل التعليمية وتوجيه عام رياض الأطفال ، وإدارة المدارس الرسمية للغات وإدارة التربية الخاصة ، وكلاً من خالد أبو سلمة ، وإيهاب الخليليمديرالتعليم الابتدائي ، و محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارةمدارس اللغات .

تطوير التعليم



وقد تم مناقشة الآتي :-

- جهود السيد الرئيس ورئاسة مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم من أجل تنمية وتطوير التعليم في محافظة شمال سيناء .

- اعداد تقرير يتضمن رصد الوضع الراهن و تحديد الإحتياجات وترتيب الأولويات فيما يخص التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة ، ألي جانب رصد الإحتياجات البشرية المادية والمدارس والفصول والقاعات ، وأهمية تأكيد التعاون في إنجاز الإحتياجات في الوقت المحدد قدر الإمكان .

