عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ لـ"الوزارية العربية" في الأردن لبحث التطورات بالقدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الأردن، يوم الأربعاء، أنه سيستضيف اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية ”غير القانونية“ في مدينة القدس.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن الاجتماع الذي سيعقد الخميس، سيبحث ”الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة“.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن، السعودية، ومصر، وفلسطين، والمغرب، وقطر، والجزائر، وتونس.

الأمم المتحدة تتدخل لخفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل في القدس

اسرائيل تبدي استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي في القدس

وستشارك في الاجتماع أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن ”الوزير سامح شكري، سيغادر اليوم (الخميس) إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة“.

وأضاف البيان أنه ”من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى“.

وتابع: ”كما يبحث الاجتماع الطارئ ما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن التباحث حول ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس“.

مصر إسرائيل الأردن سامح شكري السعودية شكري الامارات المغرب الخارجية المصرية الدول العربية جامعة الدول العربية الإمارات العربية القدس دولة الامارات الأقصى الامارات العربيه المتحده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. اتحاد الكرة: حال رفض فيفا سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تتدخل لخفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل في القدس

الأمم المتحدة: الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في القدس «بناءة»

ترشيحاتنا

فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى ويطلق المطاطي على المصليين.. فيديو

بركان في روسيا يقذف رمادا بارتفاع 10 كيلومترات

دعاء ليلة القدر .. اعرف المأثور عن النبي وشروط الاستجابة

اجتماع طارئ لـ"الوزارية العربية" في الأردن لبحث التطورات بالقدس

تطوير عين كهربائية تساعد المكفوفين على الرؤية

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ