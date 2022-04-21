اجتماع طارئ لـ"الوزارية العربية" في الأردن لبحث التطورات بالقدس

أعلن الأردن، يوم الأربعاء، أنه سيستضيف اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية ”غير القانونية“ في مدينة القدس.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن الاجتماع الذي سيعقد الخميس، سيبحث ”الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة“.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن، السعودية، ومصر، وفلسطين، والمغرب، وقطر، والجزائر، وتونس.

وستشارك في الاجتماع أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن ”الوزير سامح شكري، سيغادر اليوم (الخميس) إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة“.

وأضاف البيان أنه ”من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى“.

وتابع: ”كما يبحث الاجتماع الطارئ ما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن التباحث حول ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس“.