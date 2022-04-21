عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسحراتي الفن.. شيخ الملحنين سيد مكاوي فقد بصره بسبب خطأ وتزوج بالصدفة

سيد مكاوي
سيد مكاوي

يوافق اليوم الخميس 21 أبريل، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير سيد مكاوي، أحد أهم النوابغ في الفن المصري خلال القرن الماضي، إذ ولد في 8 مايو 1928، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1997، عن عمر يناهز 68 عامًا.

 

حياة سيد مكاوي

ولد شيخ الملحنين سيد مكاوي في حي الناصرية بالسيدة زينب في شهر مايو من عام 1928 لأسرة شعبية وفقد بصره وهو في الثانية من عمره ولم تستطع الأسرة إنقاذه لضيق ذات اليد ما جعلها توجه نشاطه إلى حفظ القرآن وإتقان الإنشاد الديني.

ساعدته والدته في تنمية موهبته على الرغم من عدم تعليمها إلا أنها كانت تمتلك حاسة فنية وتذوقا رفيعا فقد توسمت فيه فنانا واعدا ما جعلها تشتري له أسطوانات لكبار المطربين آنذاك من بائع الروبابيكا وذلك لرخص ثمنها حيث كانت الحالة الاجتماعية لا تسمح بغير ذلك.

txt

المسحراتي.. العبقري سيد مكاوي من العلامات المميزة للشهر الكريم| نوستالجيا

txt

إبنة الراحل سيد مكاوي: طول عمري بقول يارب أكون أد شيل أسمه

مسيرة سيد مكاوي

في بداية الخمسينيات من القرن الماضي اعتمد سيد مكاوي كمطرب في غناء التراث بالموسيقي الشرقية وفي منتصف الخمسينيات اعتمدته الإذاعة المصرية كملحن إلى جانب كونه مطربا للأغاني الدينية.

ذاع صيته وأصبح اسمه يتردد بين كبار المؤلفين وكتاب الأغاني ليقوم بتلحين أغنية لعبد المطلب (اسأل مرة عليا) ثم تلتها اغنية (مبروك عليك يا معجباني ياغالي) لشريفة فاضل لتكون هذه الخطوة علامة فارقة في حياة ومشوار مكاوي الفني.

كان له الفضل الأول في تأسيس وإرساء فكرة وضع مقدمات غنائية للمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية وبالتالي أسند اليه وضع تصور لهذه الفكرة حتى قدم عشرات المقدمات لمسلسلات شهيرة مثل (شنطة حمزة رضا بوند . وعمارة شطارة).

سيد مكاوي

لحن لكبار المطربين والمطربات المصريين والعرب فقدم للمطربة ليلى مراد لحنا شهيرا لأغنية (حكايتنا احنا الاثنين) ولدلوعة السينما المصرية الفنانة شادية لحن لها اغنية (هوي يا هوي ياللي انت طاير) ولنجاة الصغيرة (لو بتعزني) ولصباح (انا هنا يا ابن الحلال).

مسحراتي الفن هو أول من وضع اللحن الأساسي لغناء المسحراتي فعندما تم ترشيحه للقيام بمهمة المسحراتي اشترط عليهم أن يقوم هو بغنائها وليس مطربا آخر وبالفعل وافقت الاذاعة علي شرطه ليقرر مكاوي الاستغناء نهائيا عن الفرقة الموسيقية وتقديم المسحراتي بـ(الطبلة المميزة) حتى حققت نجاحا كبيرا ما دفع الإذاعة في العام التالي إلى الاستغناء عن كل الملحنين المشاركين في ألحان المسحراتي وإسناد العمل كاملا غناء وتلحينا لسيد مكاوي ليعد بذلك أول من قام بهذه الطريقة والتي تميز بها علي مدى نصف قرن. 

سيد مكاوي

قصة حب سيد مكاوي وزوجته

روت زينات خليل، أرملة الفنان الراحل سيد مكاوي، كواليس أول لقاء يجمعهما، قائلة "ذهبت لرسمه وقررت رسم عدد كبير من اللوحات له".

وأضافت "خليل" في حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلة: "عندما غنى سيد مكاوي نزلت دموعي بغزارة في اول لقاء بيننا، لأنه يملك أحاسيس ومشاعر كثيرة".

وتابعت: "جلست معه لمدة طويلة وفي نهاية لقائي به، قال لي أنتي مخطوبة وتطورت العلاقة بيننا إلى أن تزوجته، وأحمد الله أنني تزوجت من هذا الرجل".

وأكملت: "عندما تجلس مع سيد مكاوي سوف تعجب به فورا، وهو شخص هادئ ومطمئن وصبور، ويحب الكلمة الحلوة".

قصة فقدان بصر سيد مكاوي

قالت أميرة سيد مكاوي إن والدها فقد بصره وهو صغير بسبب خطأ شائع في وقتها حيث وضع البن فى عينيه حتى فقد نظره تماما.

وأضافت أميرة فى حوارها لبرنامج "سيرة الحبايب " انه اكتشف حبه للمزيكا وانضم لفرقة صغيرة وبعدها قدم في الاذاعة كمغنى وقدم للإذاعة ألحانا.

قصة أغنية «لموا الكراريس»

صاحب الليلة الكبيرة .. ولمو الكراريس؛ تعرف علي رفيق دربه وصديقه الشاعر صلاح جاهين ليكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا فقد تلاقت الأفكار وتوحدت الرؤي ليقوم بتلحين (لموا الكراريس) الأغنية الاشهر التي كتبها جاهين بمناسبة الاعتداء الوحشي علي مدرسة بحر البقر والتي راح ضحيتها أكثر من 20 تلميذا ثم تتوحد الآراء اكثر ويقوم مكاوي بتلحين الأوبريت الشهير (الليلة الكبيرة) الذي كتبه صلاح جاهين أيضا.

سيد مكاوي وأم كلثوم

وفاة سيد مكاوي

وفي 21 من أبريل عام 1997 رحل الفنان والمبدع صاحب البصمات الخاصة مكتشف مطربي ومطربات الوطن العربي شيخ الملحنين سيد مكاوي عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد ان ترك لمكتبة الموسيقى العربية كنوزا ثرية سواء بأغنيات غناها بصوته أو بتلحينه لأصوات عظماء الغناء العربي.

سيد مكاوي ذكرى سيد مكاوي ذكرى ميلاد سيد مكاوي ذكرى وفاة سيد مكاوي ذكرى رحيل سيد مكاوي وفاة سيد مكاوي أرملة سيد مكاوي ابنة سيد مكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

بث مباشر.. السيسي يتفقد مشروع توشكى بدء موسم حصاد القمح

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

ترشيحاتنا

لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع توشكى .. فيديو

بث مباشر.. السيسي يتفقد مشروع توشكى بدء موسم حصاد القمح

"استحضروا شخصية الأهلي".. نص رسالة الخطيب للاعبين قبل مواجهة الرجاء

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 -4-2022 والقنوات الناقلة

احذر.. بيع آثار بلدك يعرضك للسجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه

13ألف وحدة جاهزة.. الإسكان: مد فترة حجز شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ