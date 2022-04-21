العيد جاء.. أحدث أغنيات بلقيس فتحي إحتفالاً بـ الفطر المبارك..فيديو

طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنياتها إحتفالاً بعيد الفطر المبارك «العيد جاء» في تعاون ثالث مع الملحن أحمد العتباني ومن كلمات الشاعر محمد البوغة وتوزيع جيزو.



بلقيس قدمت الأغنية باللغة العربية الفصحى وتم تصويرها في چورجيا مع المخرج دان حداد الذي تعاون معها فى أكثر من فيديو كليب مثل «ممكن» و « إنتهى».



وتعتبر «العيد جاء» هى أولى الأغاني التى طرحت حتى الأن إحتفالاً بموسم عيد الفطر 2022 . في تعاون أول بين بلقيس وريفا.

وكانت كلمات الأغنية هي :

قل ما تشاء لمن تحب .. ودعك من هذا الجفاء .



فالتسعدوا من حولكم ... من دون كد أو عناء .



شكرا لأم كانت الحضن الحنون .. شكرا لابٱ عاش يهدينا الأمان .



ومحبتي يا إخوتي لكم تزيد سعادتي .. فالعيد أنتم طالما مر الزمان .



فالعيد أنتم طالما مر الزمان .. شكرا معلمنا الخلوق والأمين .



شكرا لجار يحترم حق الجوار .. ولعمة ولخالة ولكل صلة قرابة .



بمحبة وصلوا الديار بــ الديار .. بمحبة وصلوا الديار بــ الديار .



يذكر أن بلقيس فتحي تستعد خلال الفترة المقبلة لإصدار ثانى أغنياتها باللهجة المصرية بعد أغنية «دبلوماسي» التى أصدرتها فى صيف 2021 وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصري.

وهي الأغنية التى جددت بها التعاون مع الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي وتم تصويرها منذ شهرين بمصر .