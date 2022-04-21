فيفي عبده: مفيش راجل يقدر يغيرني ومفيش على رأسي بطحة.. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لا تقبل أن تحتفظ بزوجها مقابل الضعف، حيث سألتها الإعلامية بسمة وهبة، وقالت: "في زواج كان بيبقى عندك مشكلة، بتقوي ومش بيهمك، هل النهاردة لو فيفي عبده في بينها مشكلة ورجل الأعمال الديراوي، تضعف شوية عشان الدنيا تمشي وعاوزة كنف راجل".



وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "مقدرش أقول كده، احتفاظي بالراجل مش بيبقى بالطريقة دي، لأن مش على راسي بطحة إني أخاف من حد، أنا بتكلم على سجيتي، وجوزي عرف يحتويني وعرف قيمتي وده مهم جدا".



وتابعت: "الست ممكن تغير راجل، والراجل ممكن يغير الست، لكن انا محدش يقدر يغيرني، لا أنا على مبدئي".