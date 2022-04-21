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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معالجة مخاوفنا الأمنية.. أمريكا تتعهد بمواجهة الحرس الثوري حال إحياء الاتفاق النووي

أرشيفية
أرشيفية

تعهدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، باستخدام أدواتها القوية بحزم، لمواجهة الحرس الثوري الإيراني، في حالة العودة للاتفاق النووي.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: "إذا رغبت إيران في رفع أي عقوبات تتجاوز الاتفاق النووي فعليها الاستجابة لمخاوفنا".

وتابع "في حالة العودة إلى الاتفاق النووي، ستستخدم واشنطن بحزم أدواتها القوية لمواجهة الحرس الثوري الإيراني".

ومضى قائلا "لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من (التي تناولها) الاتفاق".

وقبل أيام، قال الكاتب الصحفي الأمريكي، ديفيد، إجناتيوس، في مقال بصحيفة “واشنطن بوست” إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لرفض طلب إيران شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وأضاف إجناتيوس، أن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأمريكية أخبره بأن الرئيس بايدن لا ينوي التنازل عن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا، بالرغم من أن هذا قد يلغي الصفقة النووية المزمعة مع طهران.

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الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني الاتفاق النووي ايران الإرهاب

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