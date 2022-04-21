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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: 3 محاور لخطة الدولة للحفاظ على توافر السلع رغم الأزمات العالمية

صدى البلد

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية  أن الدولة المصرية طبقت استراتيجية محكمة للحفاظ على توافر السلع الأساسية ، تتمثل فى ٣ محاور، هي:

أولا: توجيه الرئيس السيسي بتوفير احتياطى استيراتيجى ٦ أشهر من كافة السلع الأساسية.

ثانيا: رفع كفاءة منظومة التوزيع وضمان وصول السلع لكافة محافظات الجمهورية وزيادة منافذ التوزيع.

ثالثا: توفير الاعتماد المالى اللازم لتوفير السلع فقد تم تخصيص ١.٨ مليار دولار نهاية عام ٢٠١٦ لتوفير الاحتياطى من السلع مما ساهم فى قدرة مصر لتحمل الصدمات الخارجية وموجة التضخم بعد جائحة كورونا والجزمة الروسية الاوكرانية الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية بدء موسم حصاد القمح فى منطقة توشكى بحضور الرئيس السيسي.

أوضح "المصيلحى" ان احتياطي مصر من القمح يكفي حتى يناير القادم واحتياطى الأرز ٦ أشهر والسكر ٦ أشهر وسوف نحقق الاكتفاء الذاتي العام العام ،موضحا ان الخبز المدعم   يستفيد منه 71 مليون مواطن ويتراوح الإنتاج اليومى من  250 و270 مليون رغيف يوميا.

وأضاف الوزير أن مصر لديها الآن 2.6 مليون طن من القمح المستورد، وتستهدف توريد من 5.5 إلى 6 مليون طن الموسم الحالى من القمح المحلي.

وعن السكر قال كان لدينا اكتفاء ذاتى بنسبة ٧٥% عام ٢٠١٧  اليوم وصل الاكتفاء الذاتي إلى ٩٠% وفى عام ٢٠١٧ تم استيراد مليون طن سكر خام العام الخالى استوردنا ٢٠٠ الف طن فقط.

وبالنسبة للارز فمص لديها اكتفاء ذاتى منذ قديم الأزل والان الاحتياطى الاستيراتيجى ٦ أشهر بالإضافة إلى وجود تعاقدات مع بدء الموسم القادم اول سبتمبر.

وأضاف وزير التموين أن السلعة التى تعتبر تحدى كبير هى الزيت ،نحن نعتمد على الاستيراد وحاليا يوجد مبادرات لتشجيع المعاصر على استيراد البذور وقد نجحنا ف  توفير ٤٢% من الزيت المحلى ونستورد ٥٨ % وحاليا تم زراعة ٢٥٠ الف فدان فول صويا  و١٠٠ الف فدان عباد شمس ومجموعه يحقق ١٠%من الاستهلاك  وحاليا احتياطى الزيت يكفى الاستهلاك المحلى  ٥.٤ شهر.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السعة التخزينية لصوامع القمح  ارتفعت إلى 3.4 مليون طن في 2021.

وقد ساهم المشروع القومى للصوامع فى توفير ٦ مليارات جنيها سنويا للدولة هى قيمة الفاقد فى القمح .

وكشف المصيلحى وجود فجوة فى اللحوم بين الاستهلاك والإنتاج المحلى ويوجد مبادرات مع وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية فضلا عن دعم الشركة المصرية السودانية لتوريد اللحوم الحية للسوق المصرى وهناك تعاقدات حتى اغسطس ٢٠٢٣.

ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن فضلا عن استيراد الدواجن المجمدة وتكفى الاستهلاك المحلى  ٧.٣ شهر.

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