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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: إزالة تعديات بناء على أراض زراعية بحلوان

محافظة القاهرة: إزالة
محافظة القاهرة: إزالة تعديات بناء على أراض زراعية بحلوان

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التصدي لكافة اشكال التعديات واتخاذ كافة الاجراءات لمنع عودتها مرة اخرى والمتابعة المستمرة للأراضي التي تم استردادها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.  

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للتعامل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في ضوء الموجة الـ19.

وفي إطار ذلك قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان تحت إشراف هالة سيد عبد النبي رئيس حي حلوان  بتنفيذ حملة إزالة تعديات ومخالفات على أراضي زراعية بمنطقة كفر العلو بحوض الجزيرة بحلوان.

وشملت المخالفة  مباني وأسوار من الطوب الابيض البلوك بارتفاع  نصف متر تقريبا وتمت الإزالة حتى سطح الأرض تنفيذا لقرار إزالة علي الأراضي الزراعية رقم ١١٢٧ لسنة ٢٠٢٢، بإجمالي مساحة  ( ٢٠٠متر مربع تقريبا ) وذلك بمعاونة الاجهزة المعنية وبحضور مأمور شرطة حلوان والقوات الشرطية ومدير جمعية كفر العلو للإصلاح الزراعي وتم وتحرير محضر إداري قسم شرطة حلوان رقم ( ٢٢٦٠ ) لسنة ٢٠٢٢ .

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كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر العلو أرض العلف بحلوان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على اهمية متابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبة الدولة علي أراضيها ومن خلال التنسيق المستمر مع جهات الولاية للقضاء على كافة اشكال التعديات  وازالتها في المهد والاستفادة القصوى من منظومة المتغيرات المكانية لرصد أشكال المخالفات على مدار اليوم وباستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها .

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