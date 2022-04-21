السيسي: الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011.. والتحديات كانت أكبر من أي رئيس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر للحديث عن الأوضاع في مصر بمنتهى الصراحة، مضيفا "الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011".

وأضاف الرئيس السيسي في حواره مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد الجولة التفقدية بـ توشكى وبدء حصاد موسم القمح: "كلنا شاركنا في الإصلاح الاقتصادي.. وهل أنا في يوم من الأيام في حديثي معكم كنت مجاملا أو حاجبا لمعلومة أو الواقع.. أم كنت صريح ومباشر".

وتابع السيسي: "قلت إن التحديات في مصر كانت أكبر من أي رئيس وحكومة، لكن مش أكبر من الشعب المصري".

وأكمل الرئيس السيسي: "قلت إن هناك خطة نتحرك فيها سويا لإحداث الإصلاح الاقتصادي، كنا حوالي 80 مليون في 2011 والآن أصبحنا حوالي 105 ملايين مواطن، وإحنا بنجري لتنفيذ المشروعات ونعمل على تقليل الفجوة بين نمو الدولة ونمو شعبها".







