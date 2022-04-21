مرتضى منصور لجماهير الزمالك: أنا أفرح فقط بحصد بالبطولات والفوز على المنافس

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في كلمته خلال الحفل الذي أقيم اليوم بصالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء بمناسبة حصد درع الدوري في الألعاب الجماعية: "أنا لا أفرح بالتحفيل على الأهلي، أفرح فقط بالفوز بالبطولات وتحقيق الفوز على المنافس، الشتائم والسب لا يُفرح".

وأضاف: "أقول لجماهير الزمالك لا يجب أن نفعل مثل بعض الأشخاص هناك، نحن نقوم بمخاطبة جماهيرنا عكس ما يفعلون، وربنا يسامحكم هكسبكم في البطولات وفي المحاكم الدولية والمحلية".

وأكمل: "ننتظر الحصول على 45 مليون من محمود عبد المنعم "كهربا" وفي حالة عدم الدفع سوف نحجز على كل ما يملكه، وهو الآن يغرق بمفرده ولا يوجد أي شخص بجواره، ولن نترك حقوقنا وكل يوم يمر نحصد فيه فوائد على المبلغ".

وأوضح قائلا: "استاد الزمالك سيكون باسم الزمالك، والذين طالبوا بأن يكون اسم الملعب على اسم مرتضى منصور أقول لهم اسم الزمالك أكبر من مرتضى".

واختتم تصريحاته قائلا: "ربنا يوفق فريق الكرة في المرحلة المقبلة، ونحن نترك المدرب البرتغالي فيريرا يعمل بحرية مع أمير مرتضى ويعاونه جمال عبدالحميد وإسماعيل يوسف، وهناك دور لكل أعضاء مجلس الإدارة في النادي على المستويات الرياضية والإدارية".