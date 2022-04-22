لا ترميها .. أكياس الشاي المستعملة كنز في المنزل

يعتبر الشاي هو المشروب المفضل لعدد كبير من البشر حول العالم بإختلاف الدول و الثقافات، و لكن يظل كوب الشاي هو المشروب الرسمي لدى الكثير و لا تتوقف فوائد الشاي عند إحتسائه فقط، و لكن أيضا بعد تناوله هناك فوائد آخرى للأكياس المستعملة للشاي .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أكياس الشاي المستعملة في المنزل هي كنز يمكن الإستفادة منه بعدة طرق و أحيانا يستخدم كمرطب للوجه طبيعي بدون أي تدخل كيميائي .



و في السطور التالية سنعرض أبرز فوائد اكياس الشاي المستعملة في المنزل :



لدغ الحشرات



يمكن لكيس من الشاي المستعمل ان يخفف من الحكة التي تسببها لدغات الحشرات في جسم الإنسان، فهو في كثير من الأحيان يكون بديلا للمرطب الطبي .



-تقليل البثور

لعل البثور السوداء من المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء لإنتشارها على جبهتهن، إلا أن عند استخدامك الكيس المستعمل من الشاي أكثر من مرة في اليوم يمكن أن يقلل من البثور السوداء المنتشرة حول العين .



-تقليل الإنتفاخ

قد تستيقظ في الصباح أحد الأيام و تشعر بإنتفاخ العينين، فلا تقلق يمكنك أن تحتسي فنجان الشاي و استعمال كيس الشاي المستعمل و وضعه أسفل العينين حتى يقل الإنتفاخ .



-الكدمات

يعتبر الشاي من العلاجات الفعالة لإزالة آثار الكدمات من الجسم، فقد يمكن وضعه أكثر من مرة يوميا و مع مرور الأيام ستكون النتيجة مذهلة .