ختام دورة عائلة الأهلي الرمضانية لكرة القدم

أختتمت الدورة الرمضانیة لكرة القدم لعام 2022، «دورة عائلة الأهلي»، التي نظمتها لجنة الشباب بالأهلي، وتحت إشراف اللجنة العلیا للجان، وبالتعاون مع الإدارة التنفیذیة بالنادي، فعالياتها اليوم بحضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، وطارق قنديل ومي عاطف عضوي مجلس الإدارة، والمهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان.

وشارك المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، وطارق قنديل ومي عاطف في تسليم كأس للفریق الفائز بالمركز الأول ومیدالیات ذھبية، وكأس للفریق صاحب المركز الثانى ومیدالیات فضیة، وكأس للفریق صاحب المركز الثالث ومیدالیات برونزیة، وكأس أحسن لاعب، وكأس أحسن حارس مرمى، وكأس ھداف البطولة، في كافة المراحل العمرية وتكريم الحكام.

وشارك في الدورة المراحل السنیة كالتالي:‏

- مواليد ٢٠٠٧ - ٢٠١٠.‏

- موالید ٢٠٠٢ - ٢٠٠٦.

- موالید ١٩٩٢ - ‏٢٠٠١.

- موالید ١٩٩١ فیما فوق.

ووجه المهندس وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية بالنادي، ووعد باستمرار تنظيم بطولة عائلة الأهلي لكرة القدم بالشكل الذي يليق بالنادي خلال العام المقبل.