حريق محدود بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق محدود نشب بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي دون حدوث وفيات أو إصابات.

من جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بنقل جميع الحالات إلى أقسام حضانات بمستشفيات أخرى بديله لتلقي الخدمة العلاجيه لهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق محدود بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزراة الصحة، أنه فور وقوع الحاد تم نقل الحالات وعددهم ١٧ حالة الي أقسام الحضانات بمستشفيات الإبراهيمية ومستشفى الزقازيق العام ومستشفى القنايات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم.