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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الجمعة 22-4-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصرى اليوم الجمعة عند 20.50 جنيه للشراء 20.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة نحو 20.09جنيه للشراء و 20.34جنيه للبيع.
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاهلي المتحد اليوم الجمعة نحو 20.08جنيه للشراء و 20.34جنيه للبيع.
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجاري الدولي CIB اليوم الجمعة نحو 20.06جنيه للشراء و 20.34جنيه للبيع.
 

سجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (مصر ،الأهلى) اليوم الجمعة نحو 20.05جنيه للشراء و 20.32جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك( المصرف المتحد،فيصل الإسلامي، قطر الوطني)اليوم الجمعة نحو 20.05جنيه للشراء و 20.34جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربي الدولي اليوم الجمعة نحو 20.04جنيه للشراء و 20.34جنيه للبيع.
 

وسجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 20.03جنيه للشراء و 20.40جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،بلوم،المشرق ،الكويت الوطني،أبوظبي التجاري،قناة السويس،الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الاول،HSBC ) اليوم الجمعة نحو 20.03جنيه للشراء و 20.34جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 20جنيه للشراء و 20.34جنيه للبيع.
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدي اجريكول اليوم الجمعة نحو 19.99جنيه للشراء و 20.31جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك البركة اليوم الجمعة نحو 19.94جنيه للشراء و 20.19جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك التنمية الصناعية اليوم الجمعة نحو 19.87جنيه للشراء و 20.12جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك العقاري المصري العربي اليوم الجمعة نحو 19.84جنيه للشراء و 20.02جنيه للبيع.

 

أعلى سعر لشراء اليورو
 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء  اليورو بقيمة 20.08 جنيه للشراء. 





 

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