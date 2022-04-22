حجبها عن التداول بالأسواق.. ضبط 4000 لتر بنزين 80 بحوزة تاجر بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية تموين كفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 4000 لتر مواد بترولية بنزين 80 تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن محافظة كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء المدن لشن حملات على محطات الوقود للتأكد من توفير كافة أنواع الوقود بالمحطات بمدن وقرى المحافظة، بالإضافة لضبط المحتكرين لأي نوع من أنواع الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وتحويل المخالفين للنيابة المعنية.