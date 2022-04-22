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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حجبها عن التداول بالأسواق.. ضبط 4000 لتر بنزين 80 بحوزة تاجر بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية تموين كفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 4000 لتر مواد بترولية بنزين 80  تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد  المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن محافظة كفر الشيخ.

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ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء المدن لشن حملات على محطات الوقود للتأكد من توفير كافة أنواع الوقود بالمحطات بمدن وقرى المحافظة، بالإضافة لضبط المحتكرين لأي نوع من أنواع الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وتحويل المخالفين للنيابة المعنية.

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