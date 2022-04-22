النشرة الدينية.. إدراك مواسم الخير من نعم الله العظيمة والنبي يذبح عقيقة عن الحسن في مثل هذا اليوم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
متى شرعت صلاة التراويح ؟ وهل أداها النبي في المسجد أم البيت؟
حدث فى 21 رمضان .. وفاة مؤسس الدولة العثمانية.. والنبى يذبح عقيقة عن «الحسن»
خطيب المسجد النبوي: إدراك مواسم الخير من نعم الله العظيمة
خطيب الحرم المكي: عليكم الإكثار من الطاعات والابتعاد عن إضاعة الأوقات
دعاء للأبناء مستجاب.. اغتنم هذه الدقائق وتيقن بإجابتها
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.. هل هذا الحديث صحيح؟
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف فضل أدائها ووقتها وأحكامها
علامات ليلة القدر وماذا يحدث بعدها.. اعرف فضلها ووقتها