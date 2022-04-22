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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثاني.. عشرات القتلى جراء انفجار دموي داخل مسجد في أفغانستان

لليوم الثاني على
لليوم الثاني على التوالي.. عشرات القتلى جراء انفجار دموي

شهدت أفغانستان لليوم الثاني على التوالي، انفجارا دمويا أودى بأرواح عشرات المصلين في أحد المساجد.

 

وأكدت حركة "طالبان"، وفقا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، أن الانفجار الذي دوى اليوم أثناء صلاة الجمعة في مسجد مولوي سكندر بمنطقة إمام صاحب في ولاية قندوز شرق البلاد، خلف 33 قتيلا و43 جريحا.

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بالإضافة إلى ذلك، دوى انفجار آخر اليوم أمام مقر وزارة التجارة في العاصمة كابل، وأعلنت "طالبان" أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

 

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.

أفغانستان طالبان قتلى جرحى انفجار دموي

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