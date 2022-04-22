السيسي يوجه بإنهاء أعمال تطوير طريق السويس.. ومهندس المشروع: قبل العيد| فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة التي تجري على امتداد طريق القاهرة السويس، بما يشمله من كباري التي تم انشاؤها اعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الرئيس، بعد ظهر اليوم، لأعمال التطوير على الطريق وأيضا الطريق الدائري الأوسطي.

ووجه الرئيس السيسي، سؤالا حول موعد الانتهاء من أعمال التطوير على الطريق، ليجيب مهندس المشروع، قائلا: "إن شاء الله يافندم يكون جاهز للافتتاح نهاية الأسبوع القادم وقبل عيد الفطر".

وتابع المهندس: "أن طريق الخدمة القادم من القاهرة في اتجاه السويس ينتهي أعماله خلال 30 يونيو والاتجاه المعاكس ينتهي أعماله في أغسطس القادم".

وقال، إنه يتم العمل حاليا على أعمال أضواء الضغط العالي دون التأثير على الشبكة الكهربائية وأيضا دراسة تركيب أعمدة كهربائية جديدة بعد العرض على وزارة الكهرباء.

وأوضح مهندس المشروع، أن الطريق بعد افتتاحه سيساهم في تقليل الزحام المروري وتسهيل الحركة على المواطنين وتقليل أيضا الانبعاثات.

وتفقد الرئيس السيسي، أيضا الطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

ويبلغ طول طريق السويس ١٠٩ كم ويحتوي على ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.