الرئيس السيسي يستمع لشرح المسئولين عن مشروع امتداد طريق القاهرة السويس

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمين علي أعمال التطوير بـ إمتداد طريق القاهرة السويس.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال التطوير على إمتداد طريق القاهرة السويس بما فى ذلك الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق، لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية وتلك المحاور، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي.





وخلال التفقد، استمع الرئيس السيسي لشرح أحد المهندسين العاملين بالمشروع.

ويبلغ طول طريق السويس ١٠٩ كم ويحتوي على ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.