ارتفاع في أسعار بيجو 3008 موديل 2022 بالسوق المصري

شهدت السيارة بيجو 3008 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 59 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تنضم إلى عائلة الـ SUV.

بيجو 3008 موديل 2022

دعمت السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بجنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4447 مم، وبعرض يبلغ 1841 مم، و 1615 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر، ببينما جاءت السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة هوائية متعددة الفتحات بلمسات فضية لامعة.

بيجو 3008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 3008 موديل 2022 عدة تجهيزات مثل، زر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء اوتوماتيكي بمخارج خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، وفتحة سقف بانوراما.

بيجو 3008 موديل 2022

وتستمد السيارة بيجو 3008 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

بيجو 3008 موديل 2022

وتنطلق السيارة بيجو 3008 موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لترات عندما تقطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 609.990 جنيه بدلًا من 588.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 659.990 جنيه بدلًا من 638.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 734.990 جنيه بدلًا من 713.990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 739.990 جنيه بدلًا من 718.990 جنيه.