المحافظات تستعد لاحتفالات أعياد القيامة وشم النسيم.. تجهيز الحدائق العامة وفتح المتنزهات .. حملات مكثفة على محلات الأسماك واللحوم.. وإلغاء الإجازات في الأحياء ومديريات الخدمات

المحافظات تستعد لأعياد القيامة وشم النسيم

تجهيز الحدائق العامة وفتح المتنزهات والأماكن السياحية

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحلات الأسماك

إلغاء كافة الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات

توفير الأدوية والأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ

رفعت أجهزة المحافظات حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم.

ففي القاهرة شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات .



وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور .

وفي المنيا وجه اللواء أسامة القاضي المحافظ ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

أكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيدي (القيامة المجيد، وعيد شم النسيم)، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، كما وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كافة الحدائق وفتحها أمام المواطنين، واعداد كافة المعديات سواء العامة او الخاصة لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المتنقلين مع ضرورة مراجعة كافة المعدات واللنشات للتأكد من صلاحيتها، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازه الأعياد والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الانارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل في نطاقه الجغرافي، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الأغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

ومن عروس الصعيد إلى القليوبية ، فقرر اللواء عبدالحميد الهجان المحافظ تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم وعيد الفطر المبارك على أن يتم ربط هذه الغرف على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات .

وقرر فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين.



وقال المحافظ إنه كلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق ، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.



كما وجه محافظ القليوبية برفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية والأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ ، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات.



وشدد على سرعة الإنتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، كما سيتم فتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى ، مناشدا جموع المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.



كما وجه المحافظ إدارتي المرور والمواقف ، بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها .