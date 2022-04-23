قائد روسي يعترف: نسعى للسيطرة الدائمة على ما هو أبعد من أوكرانيا

أشار قائد روسي كبير لأول مرة ، الجمعة، علانية إلى أن شهية الكرملين الإقليمية تمتد إلى ما وراء أوكرانيا مع استمرار الغزو في شهره الثالث.

وقال رستم مينكاييف ، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية ، في اجتماع في منطقة سفيردلوفسك بوسط روسيا ، إن القوات الروسية لا تسعى فقط للسيطرة الدائمة على شرق وجنوب أوكرانيا ، ولكنها تريد أيضًا التواصل مع منطقة انفصالية موالية لموسكو داخل مولدوفا المجاورة. .

وقال الجنرال مينيكاييف ، حسبما ذكرت خدمة الأخبار الروسية الرسمية تاس: 'السيطرة على جنوب أوكرانيا هي طريقة أخرى لترانسنيستريا ، حيث توجد أيضًا أدلة على أن السكان الناطقين بالروسية يتعرضون للقمع'.

وستتوافق مثل هذه الضربة مع شكوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأكبر من أن انهيار الاتحاد السوفيتي ترك جيوبًا كبيرة من السكان الروس 'محاصرين' في بلدان من دول البلطيق إلى البلقان.

وكما هو الحال في أوكرانيا ، أعلنت أقلية ناطقة بالروسية داخل مولدوفا نفسها منطقة تتمتع بالحكم الذاتي خالية من حكم الحكومة المركزية الموالية للغرب في كيشيناو.

وأثارت روسيا احتمال غزو مولدوفا إذا نجح الرئيس فلاديمير بوتين في تحقيق أهدافه العسكرية في أوكرانيا المجاورة.

وقال أحد الشخصيات العسكرية الروسية البارزة إن خطة الكرملين هي توسيع هجومه بشكل كبير في منطقة دونباس عبر جنوب أوكرانيا لتوفير ممرات برية لشبه جزيرة القرم ومولدوفا.

وقال رستم مينكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، إن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستتيح لموسكو الوصول إلى ترانسنيستريا، وهي منطقة متنازع عليها في مولدوفا يطالب بها الانفصاليون الروس.

وعلى الرغم من إعلان ترانسنيستريا، التي يقطنها حوالي 460.000 من سكان مولدوفا البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، استقلالها عن مولدوفا في عام 1990، لا يعترف أي عضو في الأمم المتحدة بسيادتها، وتعتبر الأمم المتحدة المنطقة جزءًا من مولدوفا.

وفي الاجتماع السنوي لاتحاد الصناعات الدفاعية في منطقة سفيردلوفسك يوم الجمعة، قال مينكاييف: 'تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي في بسط سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، وسيوفر هذا ممرًا بريًا لشبه جزيرة القرم ، بالإضافة إلى التأثير على الأشياء الحيوية للاقتصاد الأوكراني'.

واضاف أن 'السيطرة على جنوب أوكرانيا هي طريقة أخرى للخروج إلى ترانسنيستريا ، حيث توجد أيضًا حقائق عن اضطهاد السكان الناطقين بالروسية.' من بين الأسباب التي استخدمها بوتين لتبرير غزوه ، الادعاءات بتحرير السكان الروس المضطهدين و 'إزالة النازيين' من أوكرانيا.

ويشمل جنوب أوكرانيا مناطق خيرسون وميكولايف وزابوريزهزهيا. وهي تشمل أيضًا أوديسا ، أكبر مدينة ساحلية في أوكرانيا ، والتي تبعد 35 ميلاً فقط عن حدود مولدوفا.

وتعتبر مولدوفا هي أفقر دولة في أوروبا وليست عضوًا في الناتو ، مما يعني أن الدول الغربية لن تكون ملزمة بالدفاع عنها في حال نقل بوتين حربه إلى دولة ثانية.

ولطالما تمسك بوتين بطموح استعادة السيطرة على الدول التي كانت ، حتى سقوط جدار برلين في نهاية عام 1989 ، جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

كما أن التفاصيل غير العادية التي نشرتها روسيا بشأن خططها للحرب في أوكرانيا ستثير أيضًا مخاوف من أن يغزو بوتين دولًا سوفيتية سابقة أخرى ليست أعضاء في الناتو مثل جورجيا. إذا حاول بوتين أخذ دول البلطيق الأعضاء في الناتو ، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ، فإن الغرب ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، سوف ينجر إلى حرب مع روسيا.

وتنص المادة 5 من معاهدة الدفاع الجماعي لحلف الناتو على أن الهجوم على دولة عضو واحدة يعتبر هجومًا على جميع الأعضاء الثلاثين.

يأتي تهديد بوتين بتوسيع حربه في أوكرانيا بعد يوم من توقيع الرئيس المولدوفي مايا ساندو قانونًا يحظر شريط القديس جورج ، وهو رمز عسكري أسود وبرتقالي للوطنية الروسية ، والذي أصبح يرمز إلى العدوان على أوكرانيا ، فضلاً عن العلامات. تستخدم القوات المسلحة الروسية Z و V لتمييز مركباتها.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فعالية قوات بوتين ، التي سيتعين عليها الاستيلاء على مئات الأميال من الأراضي الأوكرانية المحمية جيدًا بين دونباس وأوديسا لإنشاء صلة بين روسيا ومولدوفا.

كما أظهرت معركة ماريوبول ، كافحت القوات الروسية للسيطرة على المدن خلال هجومها الشرقي.

ويعتقد المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن القوات الروسية في ماريوبول قد تعرضت لأضرار جسيمة وأن موسكو ستكافح لإعادة نشرها بسرعة في الهجوم الأكبر في الغرب.

مع استمرار القتال العنيف في العديد من المدن الأوكرانية في الشرق ، قال بوريس جونسون إن هناك "احتمالًا واقعيًا" لاستمرار القصف الروسي حتى نهاية العام.

كما أعلن رئيس الوزراء خلال زيارته للهند أن المملكة المتحدة ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع المقبل.

يأتي هذا الإعلان بعد فشل روسيا في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية وانسحاب قواتها من جميع أنحاء المدينة لإعادة التركيز على هجومها على منطقة دونباس الشرقية.