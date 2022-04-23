مقدم "كريزي تاكسي" يكشف كواليس القبض عليه.. 6 سيارات شرطة فاجأتني

كشف الفنان إبراهيم السمان، تفاصيل القبض عليه خلال تصوير أحدى حلقات برنامج "كريزي تاكسي"، المذاع على قناة القاهرة والناس، موضحا أن الحلقة كانت تُصور في منطقة المهندسين وجرت العادة في البرنامج أنهم يقومون بوضع مهندس الصوت في شنطة التاكسي حتى يسجل الصوت.

وأضاف إبراهيم السمان، خلال حواره ببرنامج "ضرب نار"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه فوجئ خلال تصوير الحلقة بحوالي 5 أو 6 سيارات شرطة تقترب من التاكسي وقامت بإيقافهم وانزالهم من السيارة، متابعا: "لقيت حوالي 6 عربيات شرطة وقفت أمامنا ونزلونا وبيطلبوا الرخص واتكلمت مع الظابط وفهمته الموضوع وهو كان محترم وعرفني".

وأشار إبراهيم السمان، إلى أن المفاجئة في الموضوع أن سبب وصول هذا الكم من سيارات الشرطة هو بلاغ من سائق تاكسي كان يسير بجانب سيارة كريزي تاكسي وشاهدهم وهم يضعون مهندس الصوت في شنطة السيارة واعتقد انها عملية اختطاف، قائلا: "سواق التاكسي فضل ماشي جنب مننا كان فاكر اننا خاطفين حد وحطينه في الشنطة والموضوع ملوش علاقة بالضيف ولكن هذا تصرف نبيل من مواطن شريف".

وتابع: "الموضوع كله سوء تفاهم ولما تم الإبلاغ النجدة بلغت المديرية والموضوع كبر والدنيا اتقلبت وبدأوا يسألوا عن التصاريح، واحنا معانا تصاريح والبرنامج تأليفي ومعايا تصريح من هيئة الرقابة والمصنفات الفنية ومفيش تصوير من غير تصاريح، وطلعنا على قسم شرطة العجوزة ثم النيابة، والدكتور أشرف زكي لم يتقاعس وفضل معايا من أول لآخر دقيقة".