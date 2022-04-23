عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غرفة الغاز أو الحقنة القاتلة.. جدل بسبب طريقة تنفيذ حكم إعدام أمريكي

مجرم أمريكي حُكم
مجرم أمريكي حُكم عليه بالإعدام

تراجعت ولاية أريزونا الأمريكية عن تنفيذ أول استخدام لعقوبة الإعدام بحقنة قاتلة، التي لم يتم استخدامها في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، كان من المقرر إعدام سجين خلال 3 أسابيع ليصبح أول استخدام لعقوبة الإعدام في ولاية أريزونا منذ ما يقرب من 8 سنوات للموت بحقنة قاتلة وليس في غرفة الغاز، وهي طريقة لم يتم استخدامها في الولايات المتحدة منذ أكثر من من عقدين.

txt

السعودية.. إعدام مواطن ارتكب الفاحشة مع 3 نساء بالقوة في مكة

txt

إعدام 120 شيشة بضواحي بورسعيد خلال حملات على المقاهي والكافيهات

رفض السجين كلارنس ديكسون اختيار طريقة للإعدام عندما سأله المسؤولون عما إذا كان يريد أن يموت بالحقنة القاتلة أو غرفة الغاز ، واختاروا له أن يتم إعدامه بالحقنة المميتة، وهي الطريقة الافتراضية للسجناء المدانين الذين لا يتخذون قرارًا.

ومن المقرر أن يُعدم ديكسون في 11 مايو بحقنة من بنتوباربيتال لإدانته في جريمة قتل عام 1977 للطالبة بجامعة ولاية أريزونا ديانا بودوين، ويعتقد المدعون أن الإعدام سيتأخر بعد قرار القاضي في جلسة استماع لتحديد ما إذا كان ديكسون لائقًا عقليًا للإعدام.

تم تنفيذ آخر عملية إعدام بالغاز المميت في الولايات المتحدة في عام 1999 في ولاية أريزونا.الطبيعة المروعة للوفيات في غرف الغاز وظهور عمليات الإعدام بالحقن القاتلة حولت الولايات المتحدة ضد الغازات القاتلة.

جددت ولاية أريزونا غرفة الغاز في سجن فلورنسا جنوب شرق فينيكس أواخر عام 2020، وتعد ولايات أريزونا وكاليفورنيا وميسوري ووايومنج هي الولايات الوحيدة التي لا تزال مستمرة منذ عقود من الزمن بقوانين إعدام الغازات القاتل.

بينما تعد أريزونا هي الوحيدة التي لا تزال بها غرفة غاز تعمل، وفي السنوات الأخيرة ، أقرت ولايات أوكلاهوما وميسيسيبي وألاباما قوانين تسمح بالإعدام بغاز النيتروجين، على الأقل في بعض الظروف ، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه لم يتم تنفيذ ذلك مطلقًا ولم تضع أي دولة بروتوكولًا يسمح بذلك ، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام. 

فيما رفض مسؤولو الإصلاحيات في ولاية أريزونا الإفصاح عن سبب إعادة تشغيل غرفة الغاز، وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تجد فيه الدول صعوبة متزايدة في تأمين أدوية الحقن المميتة حيث يرفض المصنعون توفيرها. 

كافحت ولاية أريزونا للعثور على موردي الأدوية لكنها كشفت العام الماضي أنها حصلت على شحنة من بنتوباربيتال، وكان آخر سجين يُعدم في غرفة غاز أمريكية هو والتر لاجراند ، وهو الثاني من بين شقيقين ألمانيين حُكم عليهما بالإعدام لقتله مدير بنك عام 1982 في جنوب أريزونا، واستغ رق الأمر من 18 دقيقة ليموت في عام 1999.

اختار الشقيقان غرفة الغاز على أمل أن تجد المحاكم الطريقة غير دستورية. بينما قبل كارل لاجراند عرض الدولة في اللحظة الأخيرة بالحقنة المميتة، رفضه والتر لاجراند ، قائلاً إنه يفضل إعدامًا أكثر عذابا للاحتجاج على عقوبة الإعدام.

تمت إدانة تجديد غرفة الغاز في ولاية أريزونا دوليًا ، بما في ذلك التغطية في إسرائيل وألمانيا التي تشابه فظائع الهولوكوست، وفي وقت سابق من هذا الشهر، وكانت آخر مرة استخدمت فيها ولاية أريزونا عقوبة الإعدام في يوليو 2014 ، عندما حصل جوزيف وود على 15 جرعة من مزيج من عقارين على مدى ساعتين في إعدام قال محاموه إنه فاشل. فيما يوجد في ولاية أريزونا 112 سجينًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

الولايات المتحدة الغاز قتل اعدام كاليفورنيا أمريكية الحقنة الحقن القاتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

السعودية تشهد ظاهرة فلكية غريبة ترى بالعين المجردة

ترشيحاتنا

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 بالسوق الأوروبية.. صور

برلماني: نحتاج إلى ترشيد استخدام القمح والخبز بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية

البورصة إجازة الأحد والأثنين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء

أعمال ليلة القدر كاملة .. وهل تصادف هذه الليلة الزوجية ؟

بمواصفات مميزة.. موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد Moto G Stylus 5G 2022

مباريات اليوم السبت 23 - 4 - 2022.. مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من أوروبا.. 50 صورة ترصد جمال ممشى أهل مصر الساحر| شاهد

تمساح ضخم يتجول بين المنازل في حي سكني|فيديو

بحضور بدر بانون.. الأهلي يطيح بالرجاء المغربي ويواجة وفاق سطيف في الدور قبل النهائي

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ