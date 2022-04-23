أخبار الرياضة.. أرسنال يلتقى مان يونايتد والأهلي يطيح بالرجاء ويلاقي وفاق سطيف في نصف نهائي إفريقيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

تقام اليوم السبت 23 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها لقاء آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي.



حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أشرف رشاد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار أولى لقاءات الدور النهائي لبطولة كأس مصر.

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجوستي بوش الفوز على الجزيرة بنتيجة 80–61، في إطار أولى لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر لرجال كرة السلة.

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري، الي دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تأهل فريق الأهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل أمام نظيره فريق الرجاء المغربى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

انطلقت بطولة سيتى كلوب الأولى للكارتيه كاتا و كوميتيه بمشاركة 750 لاعبا و لاعبة من جميع محافظات مصر تحت إشراف إدارة النشاط الرياضي لشركة سيتي كلوب و أكاديمية شامبيون، و الاتحاد المصري للكاراتيه و منطقة المنوفية للكاراتيه.

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد المباراة النهائية لبطولة الكأس بين فريقي ليفربول وتشيلسي.

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وشركة “EA Sports Fifa” ، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لموسم 2021-2022 للبطولة الإنجليزية.

أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني دانيال جوردو لتدريب الفريق الأول لرجال كرة اليد.