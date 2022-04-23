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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. أرسنال يلتقى مان يونايتد والأهلي يطيح بالرجاء ويلاقي وفاق سطيف في نصف نهائي إفريقيا

مباراة الاهلى والرجاء
مباراة الاهلى والرجاء

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

 

مباريات اليوم السبت 23 - 4 - 2022.. مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد الأبرز

تقام اليوم السبت 23 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها لقاء آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي.
 

الزمالك يكتسح الأهلي 3–0 ويقترب من حصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أشرف رشاد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار أولى لقاءات الدور النهائي لبطولة كأس مصر.

 

الأهلي يهزم الجزيرة في أولى لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجوستي بوش الفوز على الجزيرة بنتيجة 80–61، في إطار أولى لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر لرجال كرة السلة.

 

وفاق سطيف يقصي الترجي من دوري أبطال إفريقيا وينتظر الفائز من الأهلي والرجاء

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري، الي دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون مقابل،  في المباراة التي جمعتهما في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

تأهل فريق الأهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل أمام نظيره فريق الرجاء المغربى بهدف لكل منهما  فى المباراة التى أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

 

انطلاق بطولة سيتى كلوب للكاراتيه بمشاركة 750 لاعبا ولاعبة بفرع شبين الكوم

انطلقت بطولة سيتى كلوب  الأولى للكارتيه كاتا و كوميتيه بمشاركة 750  لاعبا و لاعبة من جميع محافظات مصر تحت إشراف إدارة النشاط الرياضي لشركة سيتي كلوب و أكاديمية شامبيون، و الاتحاد المصري للكاراتيه و منطقة المنوفية للكاراتيه.

 

الأهلي يعلن تجديد عقد أحمد صلاح 4 مواسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن  تجديد عقد أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

14 مايو.. موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد المباراة النهائية لبطولة الكأس بين فريقي ليفربول وتشيلسي.

 

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وشركة “EA Sports Fifa” ، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لموسم 2021-2022 للبطولة الإنجليزية.

 

رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع الإسباني "جوردو" لتدريب رجال اليد

أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني دانيال جوردو لتدريب الفريق الأول لرجال كرة اليد.

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