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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكتسح الأهلي 3–0 ويقترب من حصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

صدى البلد

 

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أشرف رشاد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار أولى لقاءات الدور النهائي لبطولة كأس مصر.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي:

الشوط الأول: 25–22 للزمالك
الشوط الثاني: 34–32 للزمالك
الشوط الثالث: 25–21 للزمالك

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية غدًا السبت في الحادية عشر مساًء، ويحتاج الزمالك للفوز بها ليتوج بلقب كأس مصر، أما في حالة فوز الأهلي يلجأ الفريقان لمباراة ثالثة وفاصلة لتحديد بطل الكأس.

وتأهل الأهلي إلى الدور النهائي بعد الفوز على بتروجيت بنتيجة 2–0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الزمالك على طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3–2.

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