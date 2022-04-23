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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر: تثبيت تصنيفنا الائتماني يؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية.. وبوتين يستقبل أمين عام الأمم المتحدة في موسكو الثلاثاء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

وقفات احتجاجية في الأردن للتنديد باعتداءات الاحتلال في القدس
تونس.. سعيد يصدر أمرا يعطيه صلاحيات تعيين رئيس هيئة الانتخابات وعضوين 
بهدف تجنب حادث نووي.. جروسي يعتزم زيارة تشيرنوبيل
مقتل ضابط إيراني بهجوم استهدف قائدا بالحرس الثوري 
بايدن يرشح مايكل راتني سفيرا لدى السعودية
بعد مزار الشريف.. تفجير مسجد شمال أفغانستان ومقتل 33 وجرح 43
بوتين يستقبل أمين عام الأمم المتحدة في موسكو الثلاثاء المقبل


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الراي" عن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قوله إن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة مرض فيروس كورونا الجديد يعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف معيط، أن "الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكا في التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية، على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن ظهر أمس الجمعة، انطلقت وقفات احتجاجية في العاصمة الاردنية عمان وعدد من المحافظات للتنديد بالاعتداءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين والمرابطين فيه.

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وقالت "الراي" إن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر مرسومًا رئاسيًا لتعديل بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونص على أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.

وأفادت "الوطن" بأن مسلحين هاجموا سيارة كان يستقلها قائد بالحرس الثوري الإيراني يدعى، حسين ألماسي، في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل حارسه الشخصي.

ونقلت "القبس" عن بيان أصدره البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تزم ترشيح مايكل راتني سفيرا للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، فقد سبق أن شغل راتني منصبي القائم في سفارة الولايات المتحدة في القدس والمبعوث الخاص للولايات المتحدة لسوريا.

دوليًا، أشارت "الجريدة" إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي سوف يزور محطة تشيرنوبيل للطاقة هذا الأسبوع لتكثيف الجهود بهدف منع خطر حصول حادث نووي.

وقالت "الأنباء" إن انفجارا وقع في مسجد في مدينة قندوز بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 43، مشيرةً إلى أن الانفجار وقع في مسجد للسنة.

وأفادت "الراي" بأن الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في موسكو، يوم الثلاثاء المقبل، حيث أرسل الأخير رسالتين منفصلتين إلى الرئيس بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب فيهما منهما استقباله في كلّ من موسكو وكييف.

 

 

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