بعد إثارتها بمسلسل فاتن امل حربى.. القومى للمرأة يوضح نفقات الأطفال

أثارت حلقات المسلسل التليفزيوني "فاتن أمل حربي"، بطولة الفنانة نيللي كريم وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، عدة تساؤلات حول أبرز الحقوق المالية للأولاد على أبيهم وفقاً للأحكام القانونية.

وأكد المجلس القومي للمرأة رفعة مكانة الأسرة، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة.

وقال المجلس إن نفقات الأولاد واجبة على والدهم بقدر يساره المادي وبما يكفي للوفاء باحتياجاتهم ويحفظ نموهم الجسدي والنفسي والاجتماعي، فهو عائلهم ومسئول عنهم فلا ينبغي عليه أن يُضَيعُهم أو يُقصِر في حقهم.

وأوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الأمور التالية:

المقصود بالأولاد المستحقين للنفقات

إن المقصود بالأولاد كل مولود سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا لم يكن لهم مال أو لم ينفق الأب عليهم فإنه يحق لهم المطالبة بالنفقات.



أنواع الحقوق المالية للأولاد

أما عن حقوق الأولاد المالية فتشمل كل ما يكفي احتياجاتهم بما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق لأمثالهم وبقدر يسار والدهم، فتشمل كل النفقات والمصاريف والأجور اللازمة لهم كنفقة المأكل والملبس والسكن والفرش والغطاء وكذلك مصاريف ولادة الطفل وعلاجه وتعليمه وكذلك تجهيز البنت للزواج، بالإضافة إلى أنه بمناسبة رعايتهم قد يلتزم بحقوق أخرى كأجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم وغير ذلك من النفقات التي يحتاجونها.

وفيما يتعلق بقيمة تلك الحقوق المالية، فإنها تخضع لتقدير المحكمة المختصة لتوازن بين مقدار الحالة المادية للملزم بالنفقة من اليسر أو العسر من ناحية وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم من ناحية أخرى.

طرق المطالبة بالنفقات أو الأجور

ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد، وتطالب الحاضنة أو من بيدها الأولاد بتلك الحقوق ما لم يكن الأولاد قد بلغوا سن الخامسة عشر عاقلين فإنهم يطالبون بتلك الحقوق بأنفسهم.

وقال المجلس إن الطلاق ينتج عنه آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة إستمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.

وأضاف أنه يمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهما كالآتي:

الطلاق الرجعي هو:

الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقا ، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها ما لم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تالياً، وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.

الطلاق البائن بينونة صغرى هو:

الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده عقد زواج ومهر جديدين، وصوره الطلاق الرجعي بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة، والطلاق بمقابل مالي، والطلاق قبل الدخول الحقيقي، والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.

الطلاق البائن بينونة كبرى هو:

الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً آخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب آخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.

ونوه إلى أن الحقوق المالية للمطلقة، هي النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق.