من السبت| شاهد.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة عن حالة الجو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد بداية من يوم السبت المقبل، ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، تتراوح بين 36 و38 درجة، وأن الموجة الجديدة لن تكون شديدة مثل الموجة الماضية التي وصلت في بعض الأوقات لـ 42 درجة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البلاد خلال هذا الأسبوع تشهد حاليًا أجواءً صيفية تميل إلى الطابع الخريفي، رغم وجودنا في ذروة فصل الصيف خلال شهر أغسطس.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تسجل المعدلات الطبيعية، بل أقل منها أحيانًا، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت أمس 34 درجة مئوية، ومن المتوقع اليوم أن تتراوح بين 34 و35 درجة، وهو المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأوضحت غانم أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو هو السبب الرئيسي في الإحساس بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا، حيث تجعل الشعور بدرجة الحرارة يتراوح بين 36 و37 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون مشبعة ببخار الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تتجاوز 90% في المناطق الساحلية، وتصل إلى 80 – 85% في القاهرة والوجه البحري، خاصة في الليل.