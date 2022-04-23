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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع لـ البابا: نعتز بمواقفكم الوطنية وعطاء الأقباط من رجال الجيش

وزير الدفاع والبابا
وزير الدفاع والبابا تواضروس

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأصدق مشاعر المحبة والتقدير يسعدنى أن أبعث لقداستكم مهنئاً بحلول عيد القيامة المجيد داعياً الله أن يعيده عليكم وعلى أبناء مصر من الأقباط بكل الخير واليمن والبركات".

ومع الإحتفال بهذه المناسبة المقدسة التى تتزامن مع شهر رمضان المبارك تتجلى على أرض مصرنا الغالية نفحات نورانية تدعم مسيرة الوطن وتبارك جهود أبناءه المخلصين مسلمين وأقباط وتحمى وحدة نسيجهم الوطنى وتعلى قيم التسامح والإخاء مع شعوب الإنسانية .

وأود أن أعرب لقداستكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية وبعطاء الإخوة والأبناء الأقباط من رجال الجيش المصرى وتضحياتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخه الحضارى المجيد .

حفظ الله مصر وبارك شعبها وكتب لها العزة والخلود وكل عام وقداستكم بخير .

و بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبـة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .

وأصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .

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