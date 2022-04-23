حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية فى القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكمية من المخدرات المتنوعة لترويجها على عملائه بدائرة المركز.

كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهم لبيان القضايا المطلوب فيها لتنفيذها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل سبق اتهامه في 2 قضية، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز.

جرى اخطارا اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بالمعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث المركز ضبطه ويدعى "م ن ع" 35 سنة عاطل وشهرته "نوفل"، سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات وسرقة، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته 750 جرام من مخدر الهيروين، و500 جرام من مخدر الأيس، و100 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات من ذات العيار وسلاح ابيض ومصوغات ذهبية ومبلغ مالى و6 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى والمصوغات الذهبية حصيلة تجارته الأثمة، والسلاحين النارى والأبيض لحماية تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.