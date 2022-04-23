الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

قال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء "محور الحضارة"، والذي سيكون بمثابة مدخلاً إضافياً جديداً لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولاً إلى كورنيش النيل بالمعادي، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح ٥ حارات في كل اتجاه، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سلس، ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير.