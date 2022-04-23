الفيفا يطلق دليل تراخيص الأندية لكرة القدم النسائية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أول دليل له على الإطلاق لتراخيص الأندية في كرة القدم النسائية كجزء من هدفه في تسريع الاحتراف وتطوير كرة القدم للسيدات.

وإدراكًا واعترافاً بالدور الرئيسي الذي تلعبه الأندية في تطوير اللعبة النسائية وإنشاء أدوات خاصة وبرامج محددة تدعم البيئة الفريدة لكرة القدم النسائية، سيوفر الدليل الجديد لتراخيص الأندية في كرة القدم النسائية للمرة الأولى على الإطلاق مورد مخصص ومحدد لتعزيز تراخيص الأندية في كرة القدم النسائية.

وسيعزز هذا بدوره مسارات اللاعبات من السيدات والفتيات على مستوى الأندية وسيرفع المعايير العامة في الأندية حول العالم، كأداة شاملة وعملية من شأنها أن تدعم جميع الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إنشاء وتنفيذ إطار تراخيص للأندية لمسابقات كرة القدم النسائية الخاصة بكل منها.

يشتمل المنشور على دليل من عشر خطوات يمكن للاتحادات الأعضاء اتباعه من أجل إنشاء تراخيص النادي، بالإضافة إلى ثماني خطوات إضافية ستمكّن الفرق من الحفاظ على هياكل ترخيص الأندية الخاصة بهم على أساس موسم تلو الآخر.

ومن جانبها أكدت ساراي بارمان رئيس فريق كرة القدم للسيدات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلة "إن تطوير الفرق القوية والمستدامة هو مجال رئيسي للتطوير والاحتراف المستقبلي لكرة القدم للسيدات"، كما أضافت أنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لتمكين الأندية من رفع المعايير العامة ومسارات الأداء للاعبات تكون عن طريق ترخيص الأندية لمساعداتهم على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل بالتماشي مع الاستثمار الكبير والمستمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في تراخيص الأندية الحالية وبرامج تطوير الاتحاد الدولي لكرة القدم".

و يعتبر هذا الدليل الجديد الأول من نوعه أداة مهمة نقدمها لاتحاداتنا الأعضاء للمساعدة في تسريع نمو كرة القدم للسيدات على مستوى العالم.

ويعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضا بشكل فردي مع الاتحادات الأعضاء لإنشاء إطارات ترخيص أندية لكرة القدم للسيدات، ومن بينها الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وعلى صعيد متصل أوضحت سولين الزعبي المسئول عن كرة القدم للسيدات بالاتحاد الأردني قائلة " لقد كان برنامج ترخيص الأندية أداة ممتازة لدعم كرة القدم النسائية في الأردن ورفع مستوى المنافسة".

وأضافت " بمساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، عملنا مع الأندية لتطوير الفرق ومساعدتهم في إنتاج مستويات أعلى ولاعبين أفضل. وقد تبين ذلك عندما توج نادي عمان ببطولة الأندية الآسيوية لكرة القدم للسيدات 2021 ".

ويعد تعزيز احترافية كرة القدم للسيدات داخل وخارج الملعب أحد الأهداف الرئيسية للهدف 8" تسريع نمو كرة القدم النسائية" في رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم 2020- 2023.