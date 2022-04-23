أيمن الشيوي: يحيي الفخراني حالة فنية عظيمة .. فيديو

حل الفنان أيمن الشيوي، ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان، برنامج "نص الحدوتة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وعلق "الفنان أيمن الشيوي"، على العمل مع الفنان القدير يحيي الفخراني، قائلا: "كان ليا الشرف أني اشتغل مع الفنان الكبير الدكتور يحيي الفخراني".

وأضاف: "سعيد إني اشتغلت مع الدكتور يحيي لأنه حالة فنية عظيمة وجميلة"، لافتا: "اشتغلت معاه شيخ العرب همام والخواجة عبدالقادر".

وأشار: "مواعيد المسرح عند الدكتور يحيي الفخراني مقدسة يجب الالتزام بها، ويحرص دائما على الانضباط التام والالتزام بالنص المكتوب".