بترو أتلتيكو يطيح بـ صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق بترو أتليتكو الي دور نصف النهائي علي حساب صن داونز 3-2 مجموعة المباراتين فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب سوكر سيتي فى دور ربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح صن داونز فى الدقيقة 49 عن طريق برايان أونياجو .

وأدرك فريق بترو أتليتكو فى الدقيقة 62 عن طريق تياجو أزولاو من ركلة جزاء .

وألغى هدف للفريق الأنجولى بعد قرار الحكم بعد تدخل الفار فى الدقيقة 57 بعد تدخل مهاجم بترو أتليتكو علي حارس صن داونز .

صن داونز يهدر العديد من الفرص

وأهدر صن داونز العديد من الفرص التي أتيحت له خلال الشوط الاول أمام بترو أتليتكو الأنجولى .

وخسر صن داونز فى مباراة الذهاب 2-1 امام بترو أتليتكو فى ملعب 11 نوفمبر.