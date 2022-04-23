مسلسل توبة الحلقة22.. إحسان توافق على الزواج من إبراهيم الدباح

شهدت الحلقة 22 من مسلسل توبة العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

استقبل سيحا مولودته الاولي من زوجته ورزق ببنت . فيما سافر وجية الي توبة من اجل مساعدته في اتمام صفقة البضاعة .

بينما شهدت الحلقة اكبر مفاجأة وهي موافقة إحسان على الزواج من إبراهيم الدباح ( دياب) شقيق توبة .



مسلسل توبة الحلقة 21.. شقيق إحسان يعترف بقتل والده وتجارته في المخدرات

شهدت الحلقة 21 لمسلسل توبة تأكد احسان (صبا مبارك) أن والدها كان بالفعل تاجر مخدرات، إذ صدمها ششقيقها أنه كان من أكبر التجار، وظلم توبة (عمرو سعد) كثيرًا معه.

يدخل (شقيق إحسان) المخزن ليجدها هناك ويتحدث معها بشأن عدم لجوئها له، ولكنها تكشف له معرفتها عن تعاطيه المخدرات وعن قتل والده بفصل الأجهزة عنه في المستشفى، فيصدمها هو الآخر أن والده كسر يده وهو في سن صغير لأنه شاهده مع (توبة) يصنعان المخدرات، وتصاب إحسان بحالة من الصدمة، ويطلب شقيقها منها أن تسامحه ويتصالحا.

تحدث بين (إبراهيم) و(شمردل) مشادة كلامية يفضها (طرزان)، وتأتي الشرطة وتقبض على (إبراهيم) و(شمردل) وابنه (زينهم).