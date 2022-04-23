غريب عبد الحافظ : 3 محاور باستراتيجية مواجهة الإرهاب | فيديو

هنأ العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، الشعب المصري بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعيد القيامة ، معقبًا: "كل سنة ومصر كلها بخير".

وأضاف "عبد الحافظ"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"ten"، اليوم السبت، أن جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب لا تخفي على أحد، ولم يكن ذلك ممكنا دون استراتيجية متكاملة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة، ومجابهة الإرهاب لم يكن عملًا أمنياً فقط، وإنما كان لا بد من القضاء على مسببات الإرهاب، ومن هناك جاء أهمية التنمية بالتوازي مع مواجهة العمليات الإرهابية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن استراتيجية مواجهة الإرهاب تتمثل في 3 محاور أمني واجتماعي وتنموي، مشددًا على أن القوات المسلحة مستمرة مع كافة مؤسسات الدولة في التنمية؛ لكونها الضامن الحقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب، مؤكدًا على أهمية معركة الوعي لمواجهة الشائعات.