أيمن الشيوي: همام في أمستردام عملي مشاكل واتعرضت لشتائم كثيرة

حل الفنان أيمن الشيوي، ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان، برنامج "نص الحدوتة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، ونرصد أبرزالتصريحات:



أيمن الشيوي عن دوره في همام في أمستردام: عملي مشاكل واتعرضت لشتائم كتير.. فيديو

وتحدث "الفنان أيمن الشيوي"، عن دوره في فيلم "همام في امستردام"، قائلا: "الدور كان لعنة سببت لي مشاكل في حياتي وناسكثيرة أخذوا مني موقف وآخرين قالوا إنني لست مصري".

وأضاف: "شخصية يودا اليهودي كانت بمثابة لعنة ظلت تطاردني، واتعرضت لشتائم كتير".



وأشار: "الناس فكروا إني أجنبي بس أنا فلاح ابن فلاح ومتربي في الأرياف من قرية أجا محافظة الدقهلية".





أيمن الشيوي: اتولدت في الصومال بسبب عمل والدي هناك .. فيديو

وقال الفنان "أيمن الشيوي"، إنه ولد في الصومال لأن والده كان يعمل رئيسا البعثة التعليمية في الصومال حيث أنه كان من رجالالأزهر الشريف هناك، وظل بها عامين.



وأضاف: "أحب التمثيل العقلي، ولا أحب التمثيل الانفعالي على الرغم من أن النوع الأول هو الأصعب لأنه يتضمن كيفية توصيل الفكرةللمشاهد وتناقشها؟".



وأشار إلى أن الله منحه شيئا ليرى نفسه في مراحل عمرية مختلفة وكذلك في أدوار الخير والشر.





أيمن الشيوي: يحيي الفخراني حالة فنية عظيمة .. فيديو

وعلق "الفنان أيمن الشيوي"، على العمل مع الفنان القدير يحيي الفخراني، قائلا: "كان ليا الشرف أني اشتغل مع الفنان الكبير الدكتوريحيي الفخراني".

وأضاف: "سعيد إني اشتغلت مع الدكتور يحيي لأنه حالة فنية عظيمة وجميلة"، لافتا: "اشتغلت معاه شيخ العرب همام والخواجةعبدالقادر".

وأشار: "مواعيد المسرح عند الدكتور يحيي الفخراني مقدسة يجب الالتزام بها، ويحرص دائما على الانضباط التام والالتزام بالنصالمكتوب".