البابا تواضروس يوجه الشكر للقوات المسلحة علي تهنئتهم بـ عيد القيامة |فيديو

وجّه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لكل من وزير الزراعة السيد القصير والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ووجه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال كلمته في احتفالية عيد القيامة: "الشكر لكل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة...

ودقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.