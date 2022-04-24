أخبار السيارات| بيع لوحة ترخيص مميزة لسيارة في دبي برقم خيالي.. ارتفاع سعر شانجي Q35 بمصر بزيادة 20 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أعلنت إحدى الحملات الخيرة في مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إقامة مزاد خيرى لبيع لوحات لوحات السيارات المرورية المميزة بالإضافة إلى أرقام الهواتف المحمولة الخاصة ، لصالح اعمال الخير .

أعلنت شركة تويوتا اليابانية فى مصر ، من خلال وكيلها المحلى عن طرح موديل 2023 من سياراتها فورتشنر التي تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV ، ويتم تجميعها محلياً في مصر .

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة شانجي فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات Q35 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـ SUV .

كشفت شركة صناعة السيارات الصينية إكس بينج عن مواصفات سيارة P5 السيدان الكهربائية بالكامل، وتم عرض إكس بينج P5 للبيع في الصين منذ فترة، حيث بدأت الشركات الصينية في تعزيز انتاجها من السيارات الكهربائية لمنافسة نظرائها الأوروبيين.

صنعت شركة السيارات الإيطالية الفاخرة من سيارة Gallardo 10 خلال سنوات الإنتاج من 2003 حتى 2013 ما مجموعه 14.022 سيارة، ولكن الشركة احتاجت الشركة إلى خمس سنوات فقط لتصل إلى هذا الرقم مع سيارة هوراكان، التي تحتفل الآن بإنجاز هام، حيث يعتبر طراز هوركان (STO) Super Trofeo Omologata المطلي باللون الرمادي والمتجه إلى عميل من إمارة موناكو هوالنموذج رقم 20000 للسيارة الخارقة المزودة بمحرك V10 ذو السحب الطبيعي.