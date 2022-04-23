برقم خيالى .. بيع لوحة ترخيص مميزة لسيارة في دبي.. تفاصيل

أعلنت إحدى الحملات الخيرة في مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إقامة مزاد خيرى لبيع لوحات لوحات السيارات المرورية المميزة بالإضافة إلى أرقام الهواتف المحمولة الخاصة ، لصالح اعمال الخير .

كما أوضحت إدارة المزاد الخيرى انه تم بيع لوحة ترخيص مميزة برمز AA8 بسعر 9.5 مليون دولار أى بقيمة 177 مليون جنيه مصرى، وستذهب هذه القيمة المالية لحملة تدعم الاحتياجات الغذائية للفقراء.

كما تم بيع عدد من لوحات التراخيص المرورية الأخرى داخل المزاد الخيرى تشمل رمز F55 بسعر 1.08 مليون دولار، وV66 بسعر 1.08 مليون دولار كذلك، و Y66 بسعر 1.03 مليون دولار.

بالإضافة الى مزاد لشراء أرقام هواتف خاصة كذلك، أغلاهم رقم 054 999 999 بسعر مذهل 1.4 مليون دولار اى قرابة 26 مليون جنيه مصرى .

وقالت الحملة المنظمة لهذه المزادات ، انها تتعهد بتوزيع مليار وجبة للمحتاجين في 50 دولة حول العالم، بدعم من المبادرات العالمية الخيرية لمحمد بن راشد المكتوم.

كما ستعقد أبوظبي مزاد آخر للوحات تراخيص السيارات بأرقام خاصة خلال أيام، تشمل 2 و11 و20 و99 و999.