خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

كشف الاعلامى خالد الغندور ، عن وجود معلومات تشير إلى أن السنغال تستضيف نهائى دورى أبطال افريقيا هذ ا العام.

وكتب الغندور عبر صفحته بموقع فيسبوك “ هناك معلومات بتقول قد يكون نهائي افريقيا للأندية في السنغال ”.

وعلق الإعلامى خالد الغندور ، على تأهل الوداد البيضاوي المغربي وبترو أتليتكو إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابة بموقع فيسبوك “مجموعة الزمالك كانت الأقوى بوصول الوداد و بترو الانجولي للدور قبل النهائي ”.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الوداد البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الوداد قد حقق الفوز في مباراة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، مساء السبت الماضي.

تلك النتيجة، أهلت فريق الوداد إلى الدور المقبل، ليكمل المربع الذهبي في دوري أبطال أفريقيا.

المباراة جاءت عصيبة خاصة على أصحاب الأرض، حيث أن شباب بلوزداد كان الأكثر هجوما ورغبة في تحقيق الانتصار.

ولم يتنفس الوداد الصعداء، إلا بعدما شهدت الدقيقة 89 من عمر المباراة، خوض بلوزداد اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد حارس مرماه توفيق موساوي

وتأهل الأهلي المصري حامل اللقب ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي والوداد إلى نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الوداد في نصف النهائي مع بترو أتليتكو، فيما يلاقي الأهلي نظيره وفاق سطيف.

يذكر أن آخر مرة توج فيها الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا كانت في العام 2017 حينما انتصر في النهائي على الأهلي 2-1 في مجموع المباراتين.