مع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث كل سيدة على أفضل طريقة لتحضير الكعك والبسكويت، نقدم لكِ طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات بمقادير مظبوطة ومكونات بسيطة بدون تعقيدات، ولا تحتاج إلى مقادير إضافية، ولذلك يمكنك أن تتابعي الخطوات.

مقادير كحك العيد الناعم زي المحلات



كيلو دقيق فاخر = ٧ كوب و نصف دقيق

٥٠٠ جرام +٢ ملعقه كبيرة (٦٠ جرام ) سمن بدرجة حرارة الغرفة =٢ كوب +٢ ملعقه كبيرة

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء أو نصف كوب حليب +نصف كوب ماء

نقطتين رائحة الكحك او فانيليا

٤٠٠ جرام ملبن = ٢ كوب ملبن (حلقوم)

ممكن عجوة للحشو

٢ ملعقة كبيرة سمن

٢ ملعقة كبيرة سمسم محمص اختياري

طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات

- لتحضير الملبن للحشو نقوم بعجن الملبن مع السمن حتي تكون عجينة طرية و ناعمة نقوم بعمل كرات صغيرة ثم يوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة

- في وعاء عميق يوضع السمن و السكر البودر و نخلطهم بالمضرب اليدوي جيدا حتي تصبح كريمة ناعمة.

- ينخل الدقيق فوق السمنة ثم تضاف الخميرة و الملح و البيكنج بودر و السمسم و رشة فانيليا او ريحة الكحك

- بأطراف الأصابع نمزج نبس الدقيق مع السمنة حتي يتشرب الدقيق كل السمنة و تكون مثل عجينة ناعمة

- يضاف الماء بالتدريج و نلم العجينة حتي تصبح عجينة ناعمة و نختبرها بعمل كيكة اذا شققت العجينة نكمل عجن حتي تصبح عجينة طرية مش بتشقق و لا يضاف اكثر من كوب و نصف ماء لكل كيلو دقيق و يترك العجين ليرتاح ١٠ دقائق فقط

- نقوم بعمل كرات من العجين و نفردها قليلا ثم نضع الحشوة في المنتصف و نغلق العجينة عليها جيدا و يمكن تزينها بالنقاش او ببصامة الكعك حسب الذوق

يوضع الكحك في صينية غير مدهونة و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٧٠ لمدة من ٢٠ الي ٢٥ دقيقة او حتي تأخذ لون ذهبي من الأسفل و نفتح الشواية دقيقتين لتأخذ لون ذهبي من الأعلى و بالهنا والشفا.

مدة التسوية بتختلف حسب حجم الكعك

و الحليب بينشف الكحك و يقلل صلاحيتة ممكن نضيف ماء و حليب وليس حليب فقط وبالهنا