عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات

صدى البلد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث كل سيدة على أفضل طريقة لتحضير الكعك والبسكويت، نقدم لكِ طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات بمقادير مظبوطة ومكونات بسيطة بدون تعقيدات، ولا تحتاج إلى مقادير إضافية، ولذلك يمكنك أن تتابعي الخطوات. 

 

مقادير كحك العيد  الناعم زي المحلات 


كيلو دقيق فاخر = ٧ كوب و نصف  دقيق  
٥٠٠ جرام +٢ ملعقه كبيرة (٦٠ جرام ) سمن بدرجة حرارة الغرفة =٢ كوب +٢ ملعقه كبيرة 
٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة 
ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة بيكينج بودر 
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
كوب ماء أو نصف كوب حليب +نصف كوب ماء 
نقطتين رائحة الكحك او فانيليا 
٤٠٠ جرام ملبن = ٢ كوب ملبن (حلقوم)
ممكن عجوة للحشو 
٢ ملعقة كبيرة سمن
٢ ملعقة كبيرة سمسم محمص اختياري

 

طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات

- لتحضير الملبن للحشو نقوم بعجن الملبن مع السمن حتي تكون عجينة طرية و ناعمة نقوم بعمل كرات صغيرة ثم يوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة

- في وعاء عميق يوضع السمن و السكر البودر و نخلطهم بالمضرب اليدوي جيدا حتي تصبح كريمة ناعمة.

- ينخل الدقيق فوق السمنة ثم تضاف الخميرة و الملح و البيكنج بودر  و السمسم و رشة فانيليا او ريحة الكحك

-  بأطراف الأصابع نمزج نبس الدقيق مع السمنة حتي يتشرب الدقيق  كل السمنة و تكون مثل عجينة ناعمة

- يضاف الماء بالتدريج و نلم العجينة حتي تصبح عجينة ناعمة و نختبرها بعمل كيكة اذا شققت العجينة نكمل عجن حتي تصبح عجينة طرية مش بتشقق و لا يضاف اكثر من كوب و نصف ماء لكل كيلو دقيق و يترك العجين  ليرتاح ١٠ دقائق فقط

- نقوم بعمل كرات من العجين و نفردها قليلا ثم نضع الحشوة في المنتصف و نغلق العجينة عليها جيدا و يمكن تزينها بالنقاش او ببصامة الكعك حسب الذوق

يوضع الكحك في صينية غير مدهونة و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٧٠ لمدة من ٢٠ الي ٢٥ دقيقة او حتي تأخذ لون ذهبي من الأسفل و نفتح الشواية دقيقتين لتأخذ لون ذهبي من الأعلى و بالهنا والشفا. 
مدة التسوية بتختلف حسب حجم الكعك 
و الحليب بينشف الكحك و يقلل صلاحيتة ممكن نضيف ماء و حليب وليس حليب فقط وبالهنا 

طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات كحك العيد الناعم كحك العيد الناعم زي المحلات طريقة عمل كحك العيد كحك العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام وآخرين للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي وسوداني

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

ترشيحاتنا

المحطة الأخيرة لـ إيهاب جلال .. بيراميدز ضيفاً على مازيمبي في الكونفيدرالية الإفريقية

ما هى زكاة الفطر وما الحكمة من أدائها في رمضان؟.. علي جمعة يجيب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

قبل شم النسيم.. أضرار تناول البيض بكثرة

شعراوى : رفع 85 ألف طن مخلفات من المجارى المائية

تعرف على عقوبة من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات بقانون البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ