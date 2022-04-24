لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة تحضير سبانش لاتيه

مع اقتراب فصل الصيف يفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة الباردة بديلًا عن الساخنة لتمنحهم الانتعاش بالإضافة إلى التركيز.

ونقدم إليك طريقة تحضير سبانش لاتيه بالخطوات.

مقادير سبانش لاتيه

ربع كوب قهوة اسبرسو جاهزة

ربع كوب ماء مغلي

مكعبات ثلج

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة حليب مكثف محلى

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

خطوات تحضير سبانش لاتيه

ضيفي القهوة مع الماء والحليب والحليب المكثف في وعاء.

اخفقي المكونات جيدًا بالخلاط اليدوي حتى تتجانس.

وزعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم، ثم ضيفي القهوة بمقادير متساوية.

زيني سطح كوب سبانش لاتيه برشة قرفة ويصبح سبانش لاتيه جاهز للتقديم مباشرة.

